A rendőrfőkapitány kifizette a szmogriadó miatt megbírságolt apa büntetését

Fotó: MTI

A budapesti rendőrfőkapitány ígéretéhez híven kifizette a szmogriadó miatt megbírságolt apa büntetését - írja a 444.hu. Bucsek Gábor a rendőrségen találkozott a szülővel, és megbizonyosodott róla hogy a szomorú történet valóban igaz.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk t, 2017. január 25-én egy a fővárostól 180 kilométerre lévő községből Budapestre utazott egy házaspár négyéves, leukémiás kislányával a gyerek előjegyzett kezelésére.

A család öreg Opel Astrája a szmogriadó alatt nem közlekedhetett volna Budapesten. Amikor az apa a járművel hazafelé tartott, leintették a rendőrök. A férfi állítólag hiába bizonygatta, hogy előjegyzett orvosi kezelésre érkezett a gyerekével, és az ezt bizonyító dokumentumokat is be tudja mutatni, ez nem érdekelte őket. Meg sem akarták nézni a papírokat, és 15 ezer forintos büntetést róttak ki az apára.

Bucsek Gábor a történtek kapcsán közleményt adott ki, amelyben egyebek mellett azt írta, kész saját zsebből kifizetni a bírságot, ha megbizonyosodik arról, hogy valóban az történt, amit az apa állít.

Közben a bírságoló rendőr egyik hozzátartozója levelet írt az Átlátszónak: az illető egyebek mellett azt sérelmezi, hogy a főkapitány nem védte meg saját emberét.