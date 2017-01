Illegális bevándorlás

Növelik a létszámot, bővítik az eszközöket a határvédelemben

Míg korábban az volt tapasztalható, hogy télen mérséklődött a migrációs nyomás, most a nagy hideg ellenére is folyamatosan, még a befagyott Tisza jegén is érkeznek migránsok. 2017.01.30 08:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A lakosság biztonságának megtartása érdekében létszámnövelésre, valamint a jogi és a technikai eszközök bővítésére készülnek a magyar határvédelemben - ismertette a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



Bakondi György azt mondta: míg korábban az volt tapasztalható, hogy télen mérséklődött a migrációs nyomás, most a nagy hideg ellenére is folyamatosan, még a befagyott Tisza jegén is érkeznek migránsok. Most a Líbiából Olaszországba tartó tengeri útvonalon sincs csökkenés, de emellett sok más irányból is jönnek - közölte a főtanácsadó, aki szerint a bizonytalansági tényezők miatt nehéz megjósolni, mi várható a migrációs helyzetben.



Bakondi György szerint azoknak a kormányoknak, amelyek meg akarják védeni népeiket, határaikat - mind nemzeti, mind uniós kötelezettségből - intézkedéseket kell tenniük, fel kell készülniük.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában is kiemelte, hogy a még nyáron is kockázatos tengeri útvonalon most is naponta több ezren indulnak el. A balkáni útvonalon is intenzív a mozgás, és Afganisztánból, Pakisztánból is nagy tömegek indultak el a magyar határ felé vezető úton.