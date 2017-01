Időjárás

Extrém hideg és havazás után érkezik az enyhülés

A hét első felében még nagy hideg és havazás is lehet, de február első napjaiban már melegebbre fordulhat az idő. 2017.01.29 16:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hétvégén plusz 10 Celsius-foknál is melegebb lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Az OMSZ hétfőre az extrém hideg miatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyére másodfokú, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki. Hétfőn az ország legnagyobb részén borult, párás, foltokban ködös idő valószínű, de az Északi-középhegységben és keleten nagyobb területen derült lehet az ég. Jelentős csapadék továbbra sem lesz, de előfordulhat hószállingózás, ónos szitálás, zúzmara. Napközben a Dél-Alföldön és az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg a légmozgás. A leghidegebb órákban általában mínusz 12 és mínusz 6, keleten, a tartósabban derült vidékeken mínusz 22 és mínusz 15 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben mínusz 9 és mínusz 4 fok közé melegszik a levegő.

Kedden többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyre többfelé várható havazás, a déli területeken ónos eső, esetleg havas eső, eső. A Dél-Alföldön megélénkül, néhol megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 16 és mínusz 6, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 7 és 0 fok között valószínű.

Szerdán, február 1-jén borult, párás idő várható többfelé csapadékkal; északon hó, ónos eső, délen eső is valószínű. A minimumhőmérséklet mínusz 8 és mínusz 2, a maximumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul.

Csütörtökön a Dunántúlon helyenként megerősödik a szél, emellett kezdetben több helyen, majd főként keleten valószínű csapadék, ónos eső, eső. Estére mindenütt megszűnik a csapadék. A leghidegebb órákban mínusz 6 és 0 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben nagyrészt mínusz 2 és plusz 4 fok között, délnyugaton, nyugaton 5 fok felett alakulnak a maximumok.

A Dunántúlon helyenként pénteken is megerősödik a szél. Ekkor számottevő csapadék sehol sem várható, a legtöbb napsütés délnyugaton, a legtöbb felhő északkeleten lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet általában plusz 1-7 fok között, míg nyugaton, délen 10 fok körül alakul.

Szombaton legfeljebb helyenként, vasárnap már többfelé lehet eső, zápor. A minimumhőmérséklet szombaton mínusz 2 és plusz 4, vasárnap mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű. Szombaton a nappali maximumok északkeleten plusz 1-6 fok között, másutt többnyire plusz 7-12 fok között alakulnak. Vasárnap napközben plusz 2-12 fok között alakul a hőmérséklet, délnyugaton valószínű a 10 fok feletti maximum - olvasható az előrejelzésben.