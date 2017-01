Diplomácia

Szijjártó: olyan évünk lesz, ami előtte soha

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elmondta: nagyon aktív év lesz az idei a külpolitika területén, hiszen az Egyesült Államok sokkal patriótább gazdaságpolitikát és sokkal pragmatikusabb külpolitikát fog folytatni.



Ráadásul az eddig kibékíthetetlennek és egyre mélyebbnek látszó orosz-amerikai ellentétben is úgy tűnik, hogy változás lesz, és együttműködés indulhat el a két ország között.



Eközben a britek unióból való kilépése miatt Európa tovább gyengül, és az energiáit olyan kérdések emésztik fel, amelyek helyett inkább a jövő kérdéseivel kellene foglalkoznia.



Kína pedig az idén is folytatni fogja gazdasági expanzióját - tette hozzá.



"Ez így, összességében azt jelenti, hogy egy olyan évünk lesz 2017-ben, mint ami korábban soha" - hangsúlyozta.



A külügyi tárcavezető szerint a magyar külpolitikát úgy kell alakítani, hogy ebből a helyzetből a legtöbbet lehessen kihozni. Éppen ezért 2017-ben is a magyar érdekek határozzák meg a külpolitikai lépéseket - fogalmazott.