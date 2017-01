Szakadék

Szokatlan geológiai jelenségre lettek figyelmesek Amerikában

RSOE EDIS

A helyi geológusok szerint a tátongó nyílás egyre jobban mélyül és hosszanti irányban is növekszik. A Pinal megyei Casa Grande és Tucson városok között kialakult repedés olyan nagy a drónfelvételek tanúsága szerint, hogy az emberek eltörpülnek mellette.



A mérések eltérő adatokat mutatnak, egyes területeken mindössze 3 méteres, míg másutt tíz méternél is mélyebb a szakadék.



Szakértők szerint a földben található üregek beomlása vezetett a fura jelenség kialakulásához. Joseph Cook, az Arizona Geological Survey (AZGS) geológusa szerint a mezőgazdasági tevékenység tehető felelőssé, miután az öntözést a talajvíz kivételezésével oldják meg.



A repedés már csak azért is aggasztó, mert gyanútlan terepjárósok és lovasok eshetnek a mélybe, mely akár tragédiával is járhat.