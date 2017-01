Programajánló

Új fotóművészeti fesztivált rendeznek tavasszal Budapesten

Budapest FotóFesztivál elnevezéssel a magyar és nemzetközi fotóművészet értékeit és újdonságait a középpontba helyező új programsorozatot rendeznek február 28. és április 30. között a fővárosban. 2017.01.28 20:30 MTI

Az első alkalommal megszervezett program workshopokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, szakmai eseményekkel, portfólió- és fotókönyv-bemutatókkal, illetve fotómaratonnal várja az érdeklődőket - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A sorozat gerincét két reprezentatív kiállítás adja, amely ismert magyar és külföldi fotósok munkáiból mutat be válogatást.



Az egyik a Magnum ügynökség híres fényképészének, Alex Webbnek A fény szenvedése (The Suffering of Light) című tárlata lesz a Műcsarnokban, amely az amerikai nagykövetség támogatásával jön létre. A kiállítás részeként tárlatvezetést és szakmai találkozót is szerveznek a művésszel. A kiállítás és egyben a Budapest FotóFesztivál ünnepélyes megnyitóját február 28-án tartják a a művész részvételével.



A másik kiemelt program az áprilisban nyíló, Szubjektum című magyar csoportos kiállítás lesz, amely a portré műfaját járja körül. A tárlat helyszíne a Várkert Bazár, a kiállítás pedig a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjának is része.



A Várkert Bazárban rendezik továbbá a BPF-TRIPON fotómaratont is, amely külön gyerekeknek szóló versenyszámával családi programként színesíti a rendezvényt.



A főváros támogatásával a Budapest FotóFesztivál központja a város szívében álló Budapest Projekt Galéria lesz, amely a fesztiválvendég görög Photometria International Photofestival és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotó tanszéke kiállításának ad otthont, valamint workshopok, szakmai beszélgetések, és a fiatal fotósgenerációt megcélzó alkotói bemutatkozások helyszíne is lesz.



A tervek szerint a fesztivál keretében minden évben egy-egy fotógyűjtemény is fókuszba kerül, idén a Szöllősi-Nagy-Nemes Gyűjtemény fotográfiai válogatása mutatkozik be három helyszínen: a FUGA Kortárs Építészeti Központban, a Gregersen Art Pointban és a Voke Vasutasok Széchenyi István Művelődési Házában.