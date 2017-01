Szálló por

A szmogriadó riasztási fokozata lépett érvénybe Salgótarjánban

Szombaton újra a szmogriadó riasztási fokozatát rendelték el Salgótarjánban, mert az utóbbi napokban szennyezettebbé vált a levegő. 2017.01.28 11:30 MTI

A városháza szombaton azt közölte az MTI-vel, hogy a légszennyező szálló por átlagkoncentrációja csütörtökön és pénteken is meghaladta a 100 mikrogramm/köbméteres riasztási határértéket, csütörtökön köbméterenként 107, pénteken 117 mikrogrammot mértek.



A szmogriadó riasztási fokozatát múlt szombaton is el kellett rendelni a nógrádi megyeszékhelyen, majd a levegő minőségének enyhe javulása miatt szerdától a tájékoztatási fokozat volt érvényben.



Fekete Zsolt (MSZP) polgármester arra kéri a salgótarjániakat, hogy minél kevesebbet tartózkodjanak a szabadban, mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, és lehetőség szerint a tömegközlekedést vegyék igénybe.



A polgármester elrendelte az avar és a kerti hulladékok égetési tilalmát, az építési, bontási munkák szüneteltetését is, emellett fokozottan ellenőrzik a porképző anyagok szállítására vonatkozó előírások betartását.



A meteorológiai előrejelzés szerint Salgótarjánban stagnálás valószínű a szálló por koncentrációjában, vagyis egyelőre nem javul a levegő.