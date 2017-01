Felsőoktatás

Startra kész a pilótaképzés Debrecenben

Megkezdődött az oktatók felkészítése a Debreceni Egyetem (DE) angol nyelvű hivatásos repülőgépvezető képzésére, amely várhatóan a 2017/18-as tanévben indulhat el. 2017.01.27 15:59 MTI

A hét féléves "Professional pilot" képzést elsősorban külföldi diákoknak hirdeti meg az egyetem műszaki kara és a Pharma Flight, mint az intézmény repülőmérnöki kihelyezett tanszéke.



A közleményben idézték Farkas Andrást, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) légügyi hivatalának vezetőjét, aki a műszaki kar oktatóinak tartott előadásában kiemelte: a nemzetközi szintű repülőmérnöki képzéssel a céljuk, hogy biztosítsák a pilótautánpótlást egyetemi rendszerben végzett kadétokkal.



Husi Géza, a műszaki kar oktatási dékánhelyettese szerint a Magyar Akkreditációs Bizottság várhatóan egy hónapon belül dönt a szak indításáról, de addig sem tétlenkednek: megkezdték a képzők képzését, mivel a műszaki kar oktatóinak speciális feltételekhez kell igazítaniuk az elméleti tárgyakat.



A képzésen résztvevő egyetemi oktatók az elméleti előadások mellett megismerkedhetnek a Pharma Flight nyújtotta gyakorlati lehetőségekkel is: a cégnek a debreceni repülőtér közelében lévő telephelyén jelenleg egy Boeing és egy Airbus szimulátoron lehet elsajátítani a repülőgépek vezetését.



Mindkét eszköz alkalmas a fel- és leszállási manőverek gyakorlására, a különböző vészhelyzeti eljárások megismerésére, legyen szó szélről, ködről, éjszakai repülésről, akár madárral való ütközésről, vagy a gép sérüléséről. Ez a szimulátor egyébként - a világon egyedüliként - arra is alkalmas, hogy oxigénhiányos állapotot idézzen elő a pilótafülkében, felkészítve ezzel a vezetőt a leglehetetlenebb helyzetre is - írta a közleményben az egyetemi sajtóiroda.



Az egyetem nemzetközi ügynökhálózata több mint ötven országgal tart kapcsolatot, és a Professional pilot képzésre borsos ára - a hét félévre 120 ezer dollár - ellenére máris nagy az érdeklődés.