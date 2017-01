Közélet

A botrányos reklám miatt lemondott a Rákellenes Liga elnöke

Óriási botrány tört ki a napokban a Magyar Rákellenes Liga legújabb reklámfilmje miatt. A szervezet méretes öngólt lőtt az idei egyszázalékos kampányával, mert sokak szerint úgy állították be a rákbetegeket, mint akik "bűnösek" azért mert megbetegedtek. A filmben egy bírósági tárgyaláson "ítéletként" szabják ki a rákot a "vádlottra", aki azért kapja ezt a büntetést, mert egészségtelenül élt.

A szervezet ugyan bocsánatot kért, és visszavonta a reklámot - de közben meglehetősen visszatetsző módon magyarázkodtak is: mint írták "erős üzenettel" szerették volna felkelteni a veszélyeztetett emberek figyelmét.

Pénteken aztán újabb fejleményről számolt be a Bors, mint írták, a reklámfilm miatt Bittner Nóra, a szervezet elnöke benyújtotta a lemondását. "A döntésem oka a kialakult negatív sajtó visszhang, amely a Magyar Rákellenes Liga céljaival gyökeresen ellentmondó üzenetet tulajdonít a kampányfilmnek, amelyben az 1%-os adó felajánlására hívjuk fel a lakosság figyelmét" - közölte Bittner, hozzátéve, hogy bár a reklám elkészítéséről nem ő döntött egyszemélyben, mégis kötelességének érezte, hogy vállalja a felelőséget, és lemondjon.