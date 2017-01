Fővárosi Közgyűlés

Elküldik a Legfőbb Ügyészségnek az Alstom-bizottság jelentését

A Fővárosi Közgyűlés tudomásul vette az Alstom metrókocsik 2006-os közbeszerzését vizsgáló ideiglenes bizottság jelentését, amelyet a közgyűlés szerdai döntése értelmében a főpolgármester elküld a Legfőbb Ügyészségnek. 2017.01.25

A közgyűlés - Wintermantel Zsolt (Fidesz-KDNP), Újpest polgármestere és Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) önkormányzati és rendészeti tanácsnok, VIII. kerületi polgármester javaslatára - felkérte Tarlós István főpolgármestert és az Alstom-bizottság elnökét, Borbély Lénárdot, hogy kíséreljék meg az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 4-es metróépítésre vonatkozó jelentésének beszerzését, és vizsgálják meg, hogy indokolt-e a bizottság munkájának esetleges folytatása.



Mindkét javaslatot egyhangúlag fogadta el a Fővárosi Közgyűlés.



Tarlós István a vitában elmondta: ahogy korábban, most is azt kezdeményezi, hogy minél hamarabb hozzák nyilvánosságra a jelentést. Kiemelte, a dokumentum meg sem említi a 2010 utáni szerződésmódosításokat, amelyekkel a főváros összesen 36 milliárd forintot szerzett vissza.



A főpolgármester beszélt arról is, hogy az OLAF 78 megállapítása közül egyetlen egy vonatkozik a 2010 után időszakra, az is mindössze arról szól, hogy az uniós hivatal nem ért egyet azzal az eljárással, ahogy a főváros - kormányzati engedéllyel - lecserélte a beruházás "súlyos szabálytalanságokat" elkövető ellenőrző mérnökét, akit ezt megelőzően többszöri közbeszerzési eljárással sem sikerült elmozdítani a helyéről.



A főpolgármester megerősítette, vitatni fogják az OLAF-jelentés miatti bírságot, amelynek "szélső értéke" 76 milliárd forint, és úgy gondolja, hogy 59 milliárd forintnál "bombabiztosan" nem kell majd többet fizetni.



Kocsis Máté aláhúzta, az ország történetének legnagyobb korrupciós botrányára derülhet fény, amennyiben helytállóak a jelentés megállapításai. A Fidesz-KDNP képviselője hangsúlyozta, hogy a jelentés nem tartalmaz a 2010 utáni városvezetést érintő bűncselekményre utaló részeket.



Horváth Csaba, az MSZP képviselője azt mondta, mindenki közös érdeke a jelentés nyilvánosságra hozatala, az ügyben a végső igazság pedig várhatóan a bíróságon derül majd ki.



Gy. Németh Erzsébet (DK) szintén helyeselné az OLAF-megállapítások nyilvánosságra kerülését. Kijelentette továbbá, pártállástól függetlenül a börtönben a helye annak, aki lopott, vagy csalt.



Tarlós István reakcióiban kijelentette, nem említ neveket a jelentésből, ugyanakkor Horváth Csabának úgy válaszolt, személy szerint nyugodtan várhatja a nyilvánosságra hozatalt, míg Gy. Németh Erzsébetnek azt mondta, nem feltételezi, hogy része lett volna törvénytelenségben.