Felsőoktatás

Keresztféléves képzés: már elérhetők a ponthatárok

A ponthatárok már elérhetők a www.felvi.hu oldalon - közölte az Oktatási Hivatal szerdán az MTI-vel.



A keresztféléves képzésekre közel öt és fél ezren jelentkeztek, közülük mintegy 4300 jelentkező felelt meg a feltételeknek, és kezdheti meg tanulmányait februárban.



Mint írták, alapképzésre 490-en, felsőoktatási szakképzésre 110-en, mesterképzésre pedig 3656-an nyertek felvételt. Az eljárásban javarészt mesterképzéseket hirdettek meg az intézmények.



A legtöbb hallgatót a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (969) vette fel, ezt Szent István Egyetem (602), a Debreceni Egyetem (381), a Budapesti Corvinus Egyetem (330) és a győri Széchenyi István Egyetem (317) követi.



Az idei keresztféléves felvételi eljárásban legnépszerűbbek a műszaki és a gazdaságtudományi képzési területek voltak, amelyek mesterképzésben mintegy 1400, illetve 1100 hallgatót vettek fel.



Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a diákok az e-felvételi felületén is megtekinthetik az általuk megjelölt szakok ponthatárait és az elért pontszámaikat, valamint azok, akik megadták a mobiltelefonszámukat, SMS-ben is értesítést kapnak eredményükről.



Az interneten találhatnak információkat az érintettek a jogorvoslati lehetőségekről is.