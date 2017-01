Eredmény

Jogerős ítélet a volt Radetzky-laktanya ügyében

A II. kerület, Bem József tér 3. alatti, volt Radetzky-laktanya épülete 2007-től ideiglenes műemléki védelem alatt állt, egy 2011-es rendelettel pedig végleges műemléki védelem alá helyezték.

Jogerősen is kimondta a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kedden, hogy a volt Radetzky-laktanya épülete műemléki védelem alatt áll; az ingatlanra kiadott építési engedély jogszabálysértő volt.



A Fővárosi Törvényszék kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a bíróság kedden meghozott ítéletével elutasította a HB Reavis Buda Project Kft. elsőrendű és az Európa Ingatlanbefektetési Alap másodrendű felpereseknek a Budapest Főváros Kormányhivatala ellen közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt előterjesztett keresetét.



Mint kiemelték: a II. kerület, Bem József tér 3. alatti, volt Radetzky-laktanya épülete 2007-től ideiglenes műemléki védelem alatt állt, egy 2011-es rendelettel pedig végleges műemléki védelem alá helyezték.



Ugyanakkor az Európa Ingatlanbefektetési Alap a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-magyarországi Irodája által hozott, 2010. szeptember 30-án jogerőre emelkedett hatósági határozattal engedélyt kapott a volt Radetzky-laktanya épületeinek felhasználásával irodaépület, kereskedelmi helyiségek és négyszintes mélygarázs kialakítására. Az építtető 2012 szeptemberében bejelentette az elsőfokú építésügyi hatóságnak az építési munkák megkezdését. A bontási-építési engedélyben azonban feltételként szerepelt, hogy az egyeztetett kiviteli terveket az építési tevékenység megkezdése előtt be kell nyújtania a hatóságnak, de ennek a kötelezettségének az építtető nem tett eleget. A bontási munkákra vonatkozó kivitelezési tervdokumentációt a HB Reavis Buda Project Kft. tavaly májusában nyújtotta be jóváhagyásra az építésügyi és örökségvédelmi hatósághoz.

A fővárosi kormányhivatal - mint felügyeleti szerv - tavaly június 3-án hozott határozatában az elsőfokú építésügyi és örökségvédelmi hivatal által kiadott, a bontási-építési munkálatokat engedélyező határozatot megváltoztatta és a bontási-építési engedélyt nem adta meg. Ezzel együtt a folyamatban lévő építési munkákat azonnali hatállyal leállította. Arra hivatkoztak, hogy az elsőfokú építési engedély nem volt jogszerű és nem volt tekintettel a védetté nyilvánított műemlék ingatlan védett értékeinek a megőrzésére, valamint az építtető meg sem kezdhette volna jogszerűen az építési munkálatokat, ugyanis nem egyeztette a kiviteli terveket a hatósággal és időközben a kiadott engedély érvényessége lejárt.



A bíróság a kormányhivatal ezen határozatának felülvizsgálata során azt állapította meg, hogy az építési engedélyt megadó határozat valóban sértette a kulturális örökség védelméről szóló törvényt és valóban nem volt tekintettel a védetté nyilvánított műemlék ingatlan védett értékeinek megőrzésére, továbbá nem vették figyelembe, hogy a kulturális örökség védett elemei körében a közérdek elsőbbséget élvez a magánérdekkel szemben.



Az ítélet jogerős. A felek felülvizsgálati kérelemmel fordulhatnak a Kúriához - olvasható a törvényszéki közleményben.



A Bem József tér 3. szám alatti épületet, egy 1840-ben épült klasszicista stílusú élelemraktárat 1897-ben építették át Benedicty József tervei alapján kaszárnyává, ekkor kapta a Radetzky-laktanya nevet. A rendszerváltás után az MDF székházaként működött.



A HB Reavis csoport 2016. június elején közölte: a Bem Palace projektet áprilisban vásárolták az Európa Ingatlanbefektetési Alaptól. Az eladó hatályos építési engedélye alapján 2012 szeptembere óta végezte a kivitelezési és bontási munkálatokat.



Tavaly június végén Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egy írásbeli kérdésre adott válaszában azt írta: a főváros kormányhivatalának I. kerületi szerve arra kötelezte a Radetzky-laktanya tulajdonosát, hogy az év végéig állítsa helyre az épület eredeti állapotát.