Veronai baleset - Győrfi Pál: biztosított a négy súlyos sérült hazatérése is

Nehéz volt összeállítani az utaslistát, hiszen a 16 áldozat azonosítása még folyamatban van, a könnyű sérülteket vagy sértetlen utasokat pedig több helyen szállásolták el.

Felkészült a pénteki olaszországi buszbaleset négy súlyos sérültjének hazaszállítására az Országos Mentőszolgálat, őket az orvosi és hatósági engedélyek után mentőrepülővel, illetve mentőautóval akár már vasárnap hazaszállíthatják - mondta el Győrfi Pál Veronából az M1 aktuális csatornán vasárnap reggel.



Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője beszámolt arról, hogy vasárnap hajnali 3 órakor fejezték be azt a munkát, amelyet a helyszínen Csató Gábor a mentőszolgálat főigazgatója irányított, és amelynek eredményeként összeállt a baleset túlélőiről valamennyi elérhető információt tartalmazó lista. Nehéz volt összeállítani az utaslistát, hiszen a 16 áldozat azonosítása még folyamatban van, a könnyű sérülteket vagy sértetlen utasokat pedig több helyen szállásolták el - mondta.



Megerősítette, hogy a hat súlyos sérült közül ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak, ők még hosszabb ideig nem lesznek szállítható állapotban. A négy súlyos sérültet akár már vasárnap hazaszállíthatják mentőrepülővel vagy mentőautóval, ha az olaszországi orvosok is úgy látják, illetve a hatóságoktól is megkapják ehhez az engedélyt.



Beszámolt arról is, hogy a mentőszolgálat munkatársai felkeresték a könnyű sérülteket is, nekik fizikai és lelki segítséget nyújtottak.



Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, több mint húszan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.