Veronai buszbaleset: Százával érkeznek a segítő felajánlások

A Szinyei Merse Pál Gimnázium előtt több százan gyűltek össze, hogy megemlékezzenek az olaszországi baleset áldozatairól. 2017.01.21 19:10

Fotó: MTI

Százával érkeznek az üzenetek a kormányhoz, hogy ki milyen módon szeretne segíteni - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton késő délután az olaszországi Veronánál péntek éjjel balesetet szenvedett magyar busz áldozatainak iskolája előtt. "A veszteség közös" - emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy a családok veszteségén túl veszteség az iskolának, s az egész országnak, amikor ereje teljében lévő fiatalok életük kapujában elmennek. Osztoznak a fájdalmon is, azt elvenni nem tudják vagy meg nem történtté tenni. Ugyanakkor azt szeretnék, "ha mindazok, akiket veszteség ért, éreznék, hogy velük vagyunk, hogy ilyenkor ebben az országban képesek vagyunk összefogni" - fogalmazott a miniszter, megjegyezve: az együttérzésen túl az elsődleges feladat most a mentés.

Balog elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat főigazgatójának vezetésével megérkezett a helyszínre küldött mentőcsapat. A mentők most körbejárják a kórházakat és azt a szállodát, ahol a buszbaleset sérültjei vannak, s azon dolgoznak, hogy akik hazajöhetnek, minél hamarabb haza tudjanak jönni.

A miniszter felidézte, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent, miszerint a kormány gyásznapot hirdetett hétfőre. Ezen felül az iskolák vezetőit, diákjait, levélben is arra kérik, hogy méltó módon emlékezzenek meg a baleset áldozatairól.

Balog Zoltánt rövid sajtótájékoztatója után a balesetet szenvedett busz egyik utasáról érdeklődött egy férfi a miniszternél. Azt mondta: a hatóságok mostanáig csak annyit közöltek velük, hogy az élők névsorában nem találták hozzátartozójukat. Megkérdezte a minisztert mi a teendő, ha az áldozatok között van. Erre válaszolva Balog Zoltán a férfinak azt mondta: felveszik adatait és felajánlotta kollégái segítségét.

Az emberi erőforrások minisztere, Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára, Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár, Palkovics László oktatásért felelős államtitkár és Solti László, a Klebelsberg Központ vezetője szombaton késő délután közösen gyújtott gyertyát az áldozatok emlékére a fővárosi Szinyei Merse Pál Gimnázium előtt.

Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

A gimnáziumhoz egész nap folyamatosan érkeztek a hozzátartozók, barátok, az iskola diákjai és dolgozói, megemlékezők. Többtucatnyi virágot, koszorút helyeztek el. Az iskola előtt és az épületben százával égnek a mécsesek, gyertyák.