Veronai buszbaleset

A Szinyei gimnázium megerősítette: az ő diákjaik utaztak a szerencsétlenül járt buszon

A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium honlapján hivatalosan is megerősítette: az ő diákjaik utaztak azon a buszon, amely pénteken éjjel az olaszországi Verona közelében egy autópálya védőkorlátjának rohant és kigyulladt.

A tragikus balesetnek tizenhat halottja és számos sérültje van.

Tóth Gábor, az iskola igazgatója az MTI-nek nyilatkozva elmondta, hogy a harminchat gyerek mellett volt tanulók, három tanár és valamint egyikük családja is a buszon utazott.

Az igazgató megerősítette, hogy a hivatalos utaslista szerint 54-en voltak a buszon. Mint mondta, számára is rejtély, miért vezette - az egyik olasz hírügynökség értesülése szerint - a járművet francia sofőr, mivel Magyarországról két magyar sofőrrel indult a túra.

Tóth közölte azt is, hogy az iskola évek óta a Pizolit Busz Kft.-vel utazik sítáborba, mindig ugyanarra a helyre Franciaországba. Az önköltséges táborokat a testnevelő tanárok szervezik. A gimnázium minden utazásnál köt élet-, baleset- és csomagbiztosítást a résztvevőkre, ami a sérültek ellátására, az érintettek kompenzációjára is kiterjed.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az itthon maradt diákoknak osztályfőnökök, iskolapszichológus, és más pszichológusok közreműködésével segítenek abban, hogy feldolgozzák valamilyen módon a tragédiát.

Beszélt arról is, hogy mint minden más ilyen esetben a szülők, a diákok és a tanárok valószínűleg szerveznek majd megemlékezést, azonban ennek részletei még nem ismertek.