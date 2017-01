Amerikai elnök

Trump beiktatása - Az új elnököt köszöntő rendezvény volt a Szabadság téren

Beiktatása alkalmából Donald Trumpot, az Egyesült Államok 45. elnökét köszöntő rendezvényt tartottak péntek este a budapesti Szabadság téren, az amerikai követséggel átellenben álló Ronald Reagan-szobornál. 2017.01.20 19:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Bayer Zsolt újságíró arról beszélt a Jobb világrend beiktatási party elnevezésű rendezvényen, hogy az eddigi elnöknek, Barack Obamának "gyakorlatilag semmit nem sikerült megvalósítania nagy terveiből", majd az Index hírportál cikkét idézve hozzátette: az elmúlt években Amerika megosztottabb, erőszakosabb és liberálisabb lett. Ez utóbbi olyan ügyek elfogadottságának növekedésében nyilvánult meg, mint a droghasználat, az azonos neműek házassága vagy az abortusz - közölte.



Ez a szánalmas mérleg ki is jelöli az új elnök mozgásterét és feladatait - mondta, a mozgásterét nagynak, a feladatait óriásinak nevezve. Donald Trumpnak tudnia kell, hogy "a világ társadalmainak döntő többsége nem tud és nem is akar azonosulni ezekkel a beteg, ócska halálkultuszokkal", amelyek a liberális társadalmi ügyeket jelentik - fogalmazott.



Hangsúlyozta: az Egyesült Államok most hivatalba lépő elnökének meghatározó szerepe lesz a leáldozóban lévő helyébe lépő új világrend kiépítésében. "Ez óriási feladat lesz, de tudnia kell, hogy a nyugati társadalmak többsége Ön mellett áll" - üzente Donald Trumpnak. Hozzátette, ezek az emberek ugyanazt akarják, mint Trump választói: békében, nyugalomban élni, saját mértékük, tradícióik, értékrendjük szerint, erős nemzeti közösségben és egymást kölcsönösen tiszteletben tartva, az észszerű, előnyös együttműködés keretei között.



Tóth Gy. László politológus a rendezvényen felolvasott üzenetében arról írt: napjainkban "a fehér, nyugati, keresztény gyökerű civilizáció igyekszik megszabadulni a baloldali és liberális értelmiségi csoportok szellemi diktatúrájától, életidegen és hazug beszéd- és gondolkodásmódjától". Megfogalmazása szerint abban bízhatunk, hogy az új amerikai elnök "mentes lesz elődei küldetéstudatától és ideológiai megszállottságától".



Szilágyi Ákos, a New York-i magyar televízió munkatársa, az esemény szervezője a néhány száz résztvevő előtt azt emelte ki: Hillary Clinton a keresztény fehér férfiak voksain bukott el, amivel "a kereszténység is győzelmet aratott ezen a választáson".