Korrupció

Lázár feljelentést tesz a 4-es metró ügyében

Fotó: MTI

A kormány döntése alapján csütörtök délután Lázár János ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tesz a 4-es metró ügyében - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lázár elmondta, hogy a feljelentés alapjául az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése szolgál, amely komoly visszaéléseket tárt fel a beruházással kapcsolatban. A feljelentés tartalmazni fogja az OLAF észrevételeit és állításait is. A miniszter hangsúlyozta: azon számlák összege, amelyek esetében csalás, hűtlen kezelés, befolyással üzérkedés, visszaélés, szabálytalanság, lopás történhetett, megközelíti a 170 milliárd forintot.

Lázár szerint "nemzetközi baloldali bűncselekményről" van szó, mivel Dániában, Franciaországban, Nagy-Britanniában és Ausztriában is folyik nyomozás.

Az OLAF jelentéséből kiderül, hogy szinte minden nagy közbeszerzési elemnél megsértették a közbeszerzési törvényt és nyilvánvaló csalással kötötték meg a kiviteli szerződéseket. Lázár szerint volt olyan projektmenedzser, akinek az volt a feladata, hogy a főváros érdekében lebonyolítsa a pályázatokat, de emellett megbízásokat fogadott el a pályázótól. Az OLAF szerint 58 szerződésnél történt bűncselekmény. Bár ez volt az országban az egyik legnagyobb beruházás, mégsem volt generálkivitelezője, ami az Európai Bizottság szerint 65 milliárd forintos kárt okozott Budapestnek és az EU-nak.

Lázár hangsúlyozta, hogy Magyarországnak várhatóan 76,5 milliárd forintos bírságot kell fizetnie, ennyibe fog kerülni az, amit "a korábbi szocialista-liberális városvezetés művelt Budapest élén".