Ítélet

Tíz évre ítélték a szerelmét tizenkétszer megszúró tiszafüredi férfit

Jogerősen tíz év fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla szerdán egy férfit, aki tizenkétszer megszúrta a szerelmét egy rúgós késsel 2015-ben Tiszafüreden. 2017.01.18 12:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A táblabíróság különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a vádlottat.



Az ítélőtábla döntésével súlyosította az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék által kiszabott hétéves büntetést, az indoklás során elhangzott, a vádlott különös kegyetlenséggel, gátlástalanul, a nyílt utcán követte el tettét.



A férfi 2013 augusztusában ismerkedett meg a háromgyermekes nővel. Bár az egyik helyi szórakozóhelyen pultosként dolgozó asszony a férjével élt, viszonyt kezdtek. Kapcsolatuk azonban 2014 végére romlani kezdett, egyre gyakrabban veszekedtek, mivel a nő nem akarta elhagyni a vádlott miatt a férjét, majd a férfi rendszeres féltékenységi jelenetei miatt szakítani szeretett volna.



A kapcsolat válsága miatt a vádlott 2015. február 13-án öngyilkosságot kísérelt meg, s bár azt követően is találkoztak, a nő véget akart vetni a viszonynak.



Február 21-én üzeneteket váltottak egymással, majd este az ittas férfi a szórakozóhelyhez ment, hogy találkozzanak, és magával vitte a rugós kését. Az asszony hazafelé tartott, közben veszekedtek. Egy sötétebb útszakaszon a vádlott elővette a kést és 12 szúrással megsebesítette az asszonyt, kétszer bele is rúgott, majd az úttesten magára hagyta a vérben fekvő nőt. Az asszony még mobiltelefonon segítséget tudott hívni, majd elvesztette az eszméletét.



A vádlott eldobta a kését, majd ő is telefonált a segélykérő vonalra és a helyszínt megadva azt mondta, hogy egy nőt megszúrtak. Amikor hazaért, ismét tárcsázta a segélyhívót, és közölte, hogy ő követte el a bűncselekményt.



Az asszony a támadás következtében közvetlen életveszéllyel járó sérüléseket is elszenvedett, életét az időben érkező orvosi segítség mentette meg.