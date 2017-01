Bűncselekmény

Vádat emeltek a tiszakécskei gyilkosság gyanúsítottjai ellen

Vádat emeltek az ellen a két fiatal férfi ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy agyonvertek egy izraeli férfit tavaly áprilisban Tiszakécskén, hogy megszerezzék pénzét és értékeit. 2017.01.17

Nánási László Bács-Kiskun megyei főügyész közleményében az áll: a 40 éves izraeli állampolgárságú sértett azért érkezett 2016 márciusában Magyarországra, mert meg akart tanulni magyarul. A férfi alkalmi szállásokon vagy a szabadban, sátorban éjszakázott. Az elsőrendű vádlott, a 22 éves, állandó pénzzavarral küzdő kocsári férfi felfigyelt a külföldi sértettre, és azzal a szándékkal, hogy elveszi az értékeit, elhívta magához az akkoriban szálláshelyéül szolgáló romos házba.



Április 21-én, miután a sértett elaludt a ház udvarán a hálózsákjában, az elsőrendű vádlott odahívta 20 éves, lakóteleki társát, és felvetette, hogy nemcsak kirabolni, hanem meg is kellene ölni a sértettet, mivel régóta foglalkoztatja a gondolat, milyen érzés ölni.



A vádlottak az udvaron heverő téglákkal előbb két-három méter távolságból, majd egyre közelebbről nagy erővel dobálni kezdték alvó áldozatukat. Bár a gyenge fizikumú férfi felébredt, mire kezét kiszabadította a hálózsákból, már nem tudott védekezni, és az elhúzódó súlyos bántalmazás hatására eszméletét vesztette. A vádlottak felhagytak a bántalmazásával, amikor azonban életjeleket mutatott, az elsőrendű vádlott fejbe rúgta. A sértett a helyszínen meghalt.



A vádlottak átkutatták áldozatuk holmiját, és magukkal vitték két mobiltelefonját, laptopját, fülhallgatóit, a nála lévő háromezer forintot és 20 dollárt. A sértett holttestét a romos ház melléképületébe húzták be, ahol törmelékkel lefedték. A lopott holmik egy részét másnap a fiatalabb vádlott eladta, a többit elásta.



A vádlottak ruházatában előállításukkor csekély mennyiségű szintetikus kábítószert is találtak.



A főügyészség mindkét büntetett előéletű férfit nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével és kábítószer birtoklás bűntettével vádolja, amely akár életfogytig tartó fegyházbüntetéssel is büntetendő. A jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.