Büntetés-végrehajtás

Megkezdődött az új börtönök leendő munkatársainak kiképzése

A hamarosan megépülő nyolc új börtönben szolgálatot teljesítő 2500 fős állomány felvétele ütemezetten zajlik, az első 473 jelentkező kiképzését pénteken kezdte meg a büntetés-végrehajtás.

Megkezdődött az új börtönök leendő munkatársainak kiképzése, de tovább folytatódik a toborzás - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője pénteken az MTI-vel.



Orosz Zoltán ismertette: a hamarosan megépülő nyolc új börtönben szolgálatot teljesítő 2500 fős állomány felvétele ütemezetten zajlik, az első 473 jelentkező kiképzését pénteken kezdte meg a büntetés-végrehajtás.



Felidézte: a börtönök zsúfoltságának csökkentésére 2010 óta működik férőhelybővítési program, amelynek köszönhetően 2015-ben négy börtönben összesen több mint nyolcszázzal nőtt a fogvatartotti férőhelyek száma. A program keretében további nyolc új börtön épül: Kunmadarason egy ezerfős, míg Ózdon, Kemecsén, Csengeren, Komlón, Békésen, Hevesen és Komádiban egy-egy ötszáz fő elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézet kezdi meg működését.



Az új beruházásoknak köszönhetően a telítettség várhatóan 100 százalék alá csökken, valamint 2500 új munkahely létesül - tette hozzá.



A most induló képzési ciklusban 473 ember kezdi meg tanulmányait, az első képzést Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának helyettese nyitotta meg Nyíregyházán pénteken.



Orosz Zoltán közölte: a felügyelők szakképzése Budapesten és a Nyíregyházi Egyetemen zajlik, hat és fél hónapon át. A sikeres vizsgát tett hallgatók büntetés-végrehajtási felügyelő OKJ-s bizonyítványt kapnak, valamint egy olyan biztos megélhetést garantáló beosztást, amely hosszú távon, kiszámítható módon biztosít munkalehetőséget. Az iskola idején már teljes fizetést, térítésmentes szállást, kedvezményes étkezési lehetőséget és utazási költségtérítést biztosít a büntetés-végrehajtás; a képzésben részt vevők pedig 2017-ben a szervezet állományába kerülnek.



Az érintettek a rendvédelmi alapfeladatokon túl - ez jogi, informatikai, kommunikációs, lőelméleti ismereteket, fizikai és angol nyelvi felkészítést is magában foglal - biztonsági és reintegrációs felkészítésen is részt vesznek.



Orosz Zoltán hangsúlyozta: a képzés megindításával párhuzamosan a büntetés-végrehajtás továbbra is várja azok jelentkezését, akik a szervezetben szeretnének dolgozni. Jelentkezni személyesen az ország több pontján működő toborzóirodákban lehet, illetve a toborzas@bv.gov.hu e-mail címen. Az érdeklődők hétköznapokon a 06-1-301-8150-es telefonszámon is kérhetnek információt a toborzással kapcsolatban.