Fejlesztés

Nyolcvan férőhelyes kollégiumot alakítanak ki Mezőtúron

A beruházás során a tantermekből kollégiumi férőhelyeket alakítanak ki, a munkálatok - a nyári előkészületek után - decemberben kezdődtek és jelenleg is tartanak. 2017.01.12 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nyolcvan férőhelyes kollégiumot alakítanak ki Mezőtúron, a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Szakközépiskolájának felső szintjén. A tervek szerint a tanév végére véget érnek a munkálatok, így szeptemberben már az új kollégiumi szobákba költözhetnek a diákok - tájékoztatta az intézmény igazgatója az MTI-t.



Majoros Gergely elmondta: korábban is, száztíz éven át az iskola felső szintjén működött a kollégium, 2007-ben költözött a korábbi mezőtúri főiskola épületébe.



Tájékoztatása szerint a beruházás során a tantermekből kollégiumi férőhelyeket alakítanak ki, a munkálatok - a nyári előkészületek után - decemberben kezdődtek és jelenleg is tartanak.



Hozzátette: a tervek szerint tavasszal véget ér a kivitelezés, a kollégiumi bútorokat tanítás után, június 30-ig tervezik átszállítani az eddigi kollégiumból az új helyre.



Az igazgató szólt arról, hogy az oktatási intézménybe nappali oktatás keretében mintegy kétszáznyolcvan tanuló jár, a felnőttoktatásban részt vevők száma mintegy kétszáz. Kollégiumi elhelyezést mintegy hetven-nyolcvan tanuló szokott igényelni, ezért is tervezték ilyen létszámra az új beruházást. Hozzátette: a nyolcvan férőhelyes új kollégium igény szerint a későbbiekben bővíthető akár húsz férőhellyel is.



Kérdésre válaszolva kitért arra: a régi kollégium mint feladatellátási hely megmarad, de hasznosítása további tárgyalásoktól függ.



Pardi Sándor, a Karcagi Szakképzési Centrum főigazgatója az MTI-nek elmondta: a mintegy tizenötmillió forintos beruházás a szakképzési centrum saját forrásából valósul meg.