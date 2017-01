BKV

A Siemens vizsgálja a 4-es metrón történt üzemzavarokat

A Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. (BKV) jelezte a Siemensnek a 4-es metrón történt hibaeseményeket, a Siemens pedig a hibák okainak feltárása után garanciálisan javítja majd a rendszert - közölte a BKV kedden az MTI megkeresésére.



Az MTI azzal kapcsolatban kérdezte a közlekedési társaságot, hogy sajtóhírek szerint múlt héten utasokkal együtt túlfutott a 4-es metró Kelenföldön.



A BKV Zrt. válaszában azt írta, a 4-es metróvonalon ez elmúlt időszakban több hibaesemény történt, ami a PPE-rendszer üzemzavara miatt következett be.



"A PPE feladata, hogy a peronról a vágányzónába esetlegesen beeső utasok védelmében a vonatot megállítsa, illetve az utasokra veszélyt jelentő nagy feszültséget lekapcsolja. Ezek a hibák jellemzően periférikusak, például a számítástechnikai rendszerelemek áramellátásában beálló pillanatnyi kimaradások, amelyre a rendszer - a magas szintű biztonság érdekében - az utasforgalom leállításával válaszol" - írta a BKV.



Hozzátették: a hibákra jellemző, hogy legfeljebb 1-2 perces zavart okoznak, de az utasbiztonságot semmilyen módon nem befolyásolják.



Az eseteket jelezték a Siemens felé, aki azonnal megkezdte a hibák okainak feltárását. A problémát a BKV garanciális hibának tekinti. A Siemens jelenleg is dolgozik a hiba elhárításán, bővebb információt csak a vizsgálatok lezárulta után áll módunkban nyújtani - tette hozzá a közlekedési társaság.



A BKV kiemelte azt is, hogy saját üzemeltetői tapasztalatai, illetve a nemzetközi tapasztalatok is egyértelműen azt mutatják, hogy az automata üzemmód - többek között az emberi mulasztás lehetőségének kizárásával - lényegesen biztonságosabb a hagyományos vonatvezérlésnél.