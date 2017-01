Hideg idő

Helyenként már kellő vastagságú, mégsem biztonságos a Balaton jege

Noha vasárnap délelőtt már 13 centiméteres jégvastagságot mértek Siófoknál, a vízi rendészet továbbra sem ajánlja téli sportolásra a Balaton jegét, annak egyenetlensége miatt. 2017.01.08 12:11 MTI

Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-nek azt mondta, hogy a jégfelület nem egyenletes a korábbi töredezések és újrafagyások miatt, így továbbra is fontos az óvatosság. A következő napokban is hideg időjárásra, így a Balaton jegének további vastagodására lehet számítani - tette hozzá.



Méhes Dóra, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtófelelőse az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a korábbi napok szeles időjárása több helyen megtörte a jeget, és bár a szabaddá vált vízfelületek azóta a nagy hideg miatt újra befagytak, de ezeken a területeken a jégvastagság még nem éri el a 10 centiméteres vastagságot, vagyis az nem biztonságos. Fonyódtól nyugatra ráadásul kisebb hódara is hullott, ami eltakarja a jég egyenetlenségeit - figyelmeztetett.



A vízi rendészet tudomása szerint az önkormányzatok még sehol nem jelöltek ki hivatalos jégpályát a Balatonon. Próbálkozások voltak ugyan, de kellő nagyságú, repedésmentes sima jégfelületet nem találtak.



Az MTI helyi tudósítójának tapasztalatai szerint az emberek napok óta sok helyen sportolnak már a Balaton jegén, főként a déli, dél-nyugati partszakasznál, az öblöknél, és a sekély vízterületek feletti részen kialakult sima, vastag jégfelületeken.



A jégen tartózkodással kapcsolatban korábban a katasztrófavédők és a rendőrség egyaránt azt nyilatkozta, hogy legalább 10-12 centiméter vastag, kemény, homogén, és olvadásmentes jégfelület az, amely kellően biztonságos, és több ember megtartására is képes.