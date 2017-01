Hideg idő

Megteltek a hajléktalanszállók, de befogadják a rászorulókat

hirdetés

A hajléktalanokat ellátó intézmények kihasználtsága elérte, illetve meg is haladta a száz százalékot, de továbbra is befogadnak minden veszélyeztetett helyzetben lévőt - mondta Lőrincz Norbert, a Hajléktalanokért Közalapítvány (HKA) kuratóriumának elnöke szombaton az MTI-nek.



A szakember tájékoztatása szerint a nappali melegedők már 110-115 százalékos kihasználtsággal működnek.



A rendkívüli hidegben az éjszakai menedékhelyekre és a nappali melegedőkbe is mindenkit beengednek, aki be kíván menni - hangsúlyozta.



Lőrincz Norbert elmondta: a szállásokon 9600 férőhely van az országban, emellett télen még 1500 férőhely nyílik, a nappali melegedőkben pedig csaknem 8000 hely van, és ha szükséges, ezek akár éjszakára is nyitva maradnak. Hozzátette, vannak olyan szállók, ahol ilyenkor pótágyakon vagy matracokon is tudnak aludni az utcán élők.



Az utcai szolgálatok rendszeresen, néhány óránként felkeresik azokat, akik saját akaratukból mégis kint maradnak, és amikor esetleg a kihűlés határára jutnak, beviszik őket valamelyik szállóra vagy mentőt hívnak. Országos szinten 83 utcai szolgálat működik - közölte.



Lőrincz Norbert kiemelte: kérnek mindenkit, hogy menjenek oda, ha hajléktalan embert látnak, próbáljanak vele beszélni, és hívják a diszpécserszolgálatokat, illetve súlyos esetben a mentőket.



A regionális diszpécserszolgálatok elérhetőségei a diszpecserportal.hu oldalon megtalálhatók.