Hideg

Ha a Balatonon korcsolyázna, inkább ne tegye

A rendőrség szerint még nem szilárdult meg eléggé a jég, ezért továbbra is veszélyes a befagyott szabadvizek felületén tartózkodni. 2017.01.07 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: MTI

Továbbra is veszélyes a befagyott szabadvizek felületén tartózkodni, mert még nem szilárdult meg eléggé a jég - közölte pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken.

A hirtelen hőmérséklet-változások is jelentősen módosíthatják a jégtakaró tulajdonságait, a beszakadó jég pedig életveszélyt jelent - írták.

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy a szabadvizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az már kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog. Éjszaka vagy rossz látási viszonyok között pedig még akkor is tilos a jégen tartózkodni, ha egyébként biztonságosnak számít. Ugyancsak tilos a jégre lépni kikötők területén, valamint a folyókon, rianás esetén a Balatonon.

Azt is javasolták, egyedül senki ne menjen a jégre, ne álljanak szorosan egymás mellé nagy csoportban. Ha gyanús ropogást, recsegést észlelnek, azonnal a jégre kell feküdni és hason csúszva meg kell próbálni elérni a legközelebbi biztos pontot, partot, stéget - írták.

Beszakadás esetén igyekezni kell a jég szélében megkapaszkodni, a legközelebbi biztos pont felé mozdulni, közben segítséget kérni. Kerülni kell a felesleges mozdulatokat, hogy a ruházatban lévő szigetelő légréteg ne tudjon távozni. Partot érés után azonnal meleg helyre kell menni, meg kell szárítkozni, forró, meleg italt tanácsos fogyasztani, de kerülni kell a kávé és az alkohol fogyasztását - olvasható a közleményben.

Azt is javasolták, hogy senki ne kezdjen felelőtlenül mások mentésébe, mert azzal az életüket kockáztathatják, inkább hívjanak segítséget. A mentést végzőt kötelekkel kell biztosítani, vagy egy hosszú erős ágat, ruhadarabot nyújtva a bajbajutottnak, ha pedig többen vannak, egymás lábát fogva, "hason fekvő láncként" is segíthetnek. Ezután pedig azonnal hívni kell a mentőket - emelték ki.

A szabadvizek jegén vágott léket legalább ötven méter távolságból felismerhető módon meg kell jelölni - hívták fel a figyelmet.