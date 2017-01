Közösség

Fegyházból posztolt magáról képet egy elítélt Szombathelyen

Ez is oka lehetett annak, hogy Pintér Sándor indoklás nélkül visszavonta Tóth Tamás Tibor dandártábornok vezetői kinevezését. 2017.01.06 09:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Zárkájában készített magáról fotókat, majd a képeket az egyik közösségi portálra is feltöltötte január elsején egy fegyházbüntetését töltő férfi a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - írta a Vas Népe online, a vaol.hu.



A portál szerint ez is oka lehetett annak, hogy Pintér Sándor belügyminiszter csütörtöki hatállyal indoklás nélkül visszavonta Tóth Tamás Tibor dandártábornoknak a Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának vezetői kinevezését. Ugyanazon a napon a belügyminiszter egy budapesti és a tiszalöki fegyintézmény vezetőjét is leváltotta.



A vaol.hu egy olvasó levelére hivatkozva azt írta, hogy a Dominó becenévre hallgató elítélt annak a Csonnó-klánnak a tagja, amely 2004 és 2010 között szociálisan hátrányos helyzetű embereket "csicskáztatott".



A Veszprém Megyei Törvényszék 2014 november 27-én Cs. S.-t, társtettesként elkövetett zsarolás miatt - mint többszörös visszaesőt - öt év fegyházra ítélte.



A Vas megyei portál cikke kitér arra, hogy a börtönszabályzat értelmében fegyház fokozatban a legenyhébb esetben is legfeljebb heti négy alkalommal tíz perc telefonálás megengedett. Az elítélt férfi azonban saját bejegyzése szerint "királyként" élhetett a szombathelyi börtönben, és január elsején még arra is volt lehetősége, hogy újévkor köszöntse ismerőseit.