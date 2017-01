Gyász

Nemzeti gyásznapot hirdettek a Facebookon Kövér László bajusza miatt

Fotó: Facebook

Kövér László nemrég levágta a bajuszát. A házelnök harminc éven keresztül ragaszkodott az arcszőrzetéhez - nem csoda, hogy a váratlan fazonigazítás hatalmas visszhangot keltett a magyar interneten.

Olyannyira, hogy facebookozók egy csoportja péntekre Nemzeti Gyásznap és Rekviem Kövér László Bajszáért címmel egy eseményt is meghirdetett, amelyhez már több mint 230-an csatlakoztak.

"Bárhol legyetek is péntek este, gondoljatok a veszteségre vagy legalább tegyétek be a kellottfennegyországot" - írták felhívásukban az esemény gazdái.