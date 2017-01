Gyász

Meghalt Klapka György

Szerdán reggel még a Mokkában szerepelt, majd posztolt is közösségi oldalán, ám délután összeesett és elhunyt - írja a Blikk. Az "aranyember" szenteste ünnepelte 88-ik születésnapját, a többi között erről is mesélt a tévéműsorban.



Egyik utolsó vele készült interjúban még arról mesélt, hogy örül fia, Dennis sikerének, hogy végre szerelmes és munkát is talált magának.



A Blikk úgy tudja, hogy ugyanabban a villában lelte halálát, ahol korábban volt felesége, Mary Zsuzsi is elhunyt.



A Velvetnek az üzletember felesége megerősítette a hírt, de nyilatkozni nem akart.