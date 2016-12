Államháztartás

Jövőre 1166 milliárd forintnyi új hitelt vesz fel az állam

Fotó: MTI

A jövő évi bruttó finanszírozási igény 7844 milliárd forint lesz, amiből 1166 milliárd friss hitelfelvételt jelent, a maradék 6678 milliárd forint a lejárt tartozások megújítását szolgálja - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója.

A devizában lejáró adósságból 1,7 milliárd euró értékű nemzetközi kibocsátású devizakötvény visszafizetése válik jövőre esedékessé, amihez még mintegy 600 millió euró hitelt is törleszteni kell, és a belföldi devizakötvényekből is mintegy 39 milliárd forintnyi kifut. A lakossági forintkötvényekből 3695 milliárd forint jár le.