Közlekedés

Már megvásárolható a vármegye- és országbérlet a MÁV-applikációban

A mobileszközökre letölthető MÁV-applikációban megkezdődött a május 1-jétől használható vármegye- és országbérlet elővételi értékesítése - tudatta a MÁV-Volán csoport hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint az "olcsó, egyszerű és igazságos" díjterméknek köszönhetően májustól korlátlanul lehet utazni vármegyéken, illetve országon belül a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-HÉV (a HÉV-szerelvényeken Budapest határáig) és a GYSEV helyközi járatain.



Hozzátették: több ezer, de akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, ha a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között, de hétvégi kiránduláshoz, rokonlátogatáshoz is igénybe vehetik ezeket a bérleteket.



Közölték azt is, hogy eddig mintegy 1,1 millióan töltötték le a mobilalkalmazást, amellyel naponta átlagosan 64 ezer belföldi menetjegyet és jellemzően 1000-1300 bérletet vásárolnak.



A MÁV-Volán-csoport arra biztatta utasait a közleményben, hogy böngésszék az orszagberlet.hu weboldalt, így a MÁV appban, a pénztáraknál, automatáknál is egyszerűbbé, gyorsabbá válik számukra a bérletvásárlás.