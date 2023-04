Közlekedés

BKK: a Föld napjához kapcsolódó változatos programok színesítik a hétvégi rakpartnyitást

Az április 22-i Föld napjához és az I bike Budapest bringás felvonuláshoz kapcsolódva színes szabadtéri programok várják a gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel közlekedőket - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



Közleményük szerint a rakpartszakaszt a Margit híd és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó között lehet "autómentes környezetben" használni, és a 2-es villamosvonal alatti "viadukt" is megnyílik az érdeklődők előtt, ahol kiállítják a Népliget tájépítészeti ötletpályázat díjazott pályaműveit.



Vasárnap az élhetőbb városért dolgozó civil szervezetek kitelepülései gazdagítják a köztéri eseményt.



Szombat délután lesz az I bike Budapest kerékpáros felvonulás, amelynek útvonala - a Margit híd és az Erzsébet híd között - érinti a rakpartnyitás helyszínét, mint ahogy a vasárnap délelőtti Vivicittá félmaraton futóverseny útvonala is - írták.



A BKK kéri az arra járókat, hogy ha közelednek a kerékpáros felvonulás vagy a futóverseny résztvevői, hagyják el az útpályát.



A hétvégi programokról részletek a Zöld Rakpart elnevezésű Facebook-eseménynél olvashatók.



A BKK közölte: a Margit híd és az Irányi utcai lehajtó közötti útszakaszra szombatra virradó éjszakától vasárnap este 11 óráig nem hajthatnak be gépjárművel. A déli irányú közúti forgalom az Irányi utcai lehajtón térhet le a rakpartra; a Közraktár utcától észak felé tartók azt a Havas utcánál hagyhatják el.



Az Erzsébet híd (Irányi utca) és a Közraktár utca között nem szabad az útpályán gyalogolni. A megnyitott rakpartszakaszt déli irányból az alsó rakpart járdáján vagy a felső rakparton közlekedő villamosokkal lehet megközelíteni.



Az Erzsébet híd pesti hídfőjétől érkezők a Március 15. tér villamosmegállóból déli irányba sétálva érik el a rakpartnyitás helyszínét.



A teljes átadásig a Lánchíd és a kapcsolódó járdaszakaszok továbbra is munkaterületnek számítanak, erre a kihelyezett tájékoztatók is figyelmeztetnek - olvasható a közleményben.