Tömegbe hajtott egy autó Franciaországban - drámai videó

Hat ember megsérült, közülük ketten kórházba kerültek, miután egy autó elvesztette uralmát és a bámészkodók tömegébe rohant egy illegális utcai versenyen a délnyugat-franciaországi Bordeaux kikötővárosban péntek este - jelentette a helyi média.



Négy embert őrizetbe vett a rendőrség a helyi idő szerint 23:15 körül történt incidens után - írta a FranceInfo. A sérültekről úgy tudni, hogy 17 és 26 év közöttiek, két ember - mindketten 18 évesek - állítólag súlyosan megsérült - jelentette a France Bleu rádióhálózat a helyszínen lévő tűzoltókra hivatkozva.



A bordeaux-i ügyészség nyomozást indított "gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés" miatt. A hatóságok közölték, hogy a baleset a Rue du Professeur Darget utcában történt, egy Bordeaux-tól északra fekvő kereskedelmi negyedben, ahol tömeg gyűlt össze, hogy egy "nem engedélyezett" versenyt nézzenek meg "közúton".



A közösségi médiában keringő balesetről készült videón látható, amint a jármű jelentős sebességgel közelít egy kanyarhoz, mielőtt felugrat a járdaszegélyre, és több járókelőt elüt. Az első vizsgálatok megállapították, hogy az incidens nem szándékos cselekmény volt - írta a FranceInfo.



A rövid videót sokan látták az interneten, az egyik francia médiacsoport által közzétett felvételt több mint 250 ezerszer látták azóta, hogy szombat reggel feltöltötték a Twitterre.



A sofőr, egy helyi, 1990-es születésű francia férfi kezdetben elmenekült a helyszínről, de "a szemtanúk üldözőbe vették, és végül Bassens városában feltartóztatták" - közölte az ügyészség. A jármű három másik utasával együtt letartóztatták, akik 1992-es, 2001-es és 2003-as születésűek voltak. Mind a négyen őrizetben maradtak szombat reggelig.

