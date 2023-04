Közlekedés

Felmérés: az agresszív autóvezetői stílus a férfiakra jellemzőbb

A magyar autósok harmada gondolja úgy, hogy jobban vezet az átlagnál, 10 ember közül pedig 8 úgy érzi, hogy általában maximális a rálátása a közlekedési helyzetekre. 2023.04.05 13:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A versengő, esetenként agresszióhoz vezető közlekedési stílus a férfiak részéről gyakoribb, ők hajlamosabbak arra is, hogy több esetben túlértékeljék képességeiket - derül ki egy felmérésből, amelynek megállapításait szerdán közölték az MTI-vel.



A mintegy félezer autós megkérdezésével, a Cristo autós alkalmazás megbízásából készült reprezentatív felmérés eredménye szerint a magyar autósok harmada gondolja úgy, hogy jobban vezet az átlagnál, 10 ember közül pedig 8 úgy érzi, hogy általában maximális a rálátása a közlekedési helyzetekre, vagyis elsősorban önmaga felelős azért, hogy autóvezetés közben veszélybe kerül-e.



Zerkowitz Dávid pszichológus a felmérés megállapításait elemezve hangsúlyozta: a megfelelő autós közlekedéshez szükség van az egészséges önbizalomra, a kérdés az, hogy képes-e az ember a gyors és pontos helyzetfelismerésre, és azonosítja-e a határait, amikor nem a rutinban vagy az adott érzelmi állapotban bízik.



A szakember szerint a felmérés eredményei azt mutatják, hogy hajlamosak vagyunk kissé túlértékelni saját vezetési kompetenciánkat, a racionalitást felismerjük, ám az adott szituációban időnként érzelmi érvek mentén döntünk. Pedig a kockázatot nem megúszni kell, hanem elkerülni.



A racionalitást jelzi az is, hogy bár a válaszadók 68 százaléka úgy érzi, általában vagy mindig maximális rálátással bír az adott szituációra az utakon, a sofőrök csupán 1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a többi autós soha nem tud számára meglepetést okozni - írták.



Hozzátették, a kevesebb mint egy éve vezetők kevésbé látják be a korlátaikat, sok esetben hajlamosabbak olyan döntést hozni, amely azt feltételezi, ők befolyásolják a forgalmi helyzet kimenetelét.



A válaszok elemzése szerint jelentősen befolyásolja a gondolkodást a gépkocsivezetők rutinja is: a több mint 10 éve vezetők mintegy 40 százaléka gondolja úgy, hogy jobban vezet az átlagnál. Erre a csoportra jellemzőbb a kockázatvállalás is, ők például hajlamosabbak inkább gázt ad egy besorolni akaró jármű előtt, hogy az mögéjük kerüljön.



A felmérés megerősítette azt is, hogy a versengő, esetenként agresszióhoz vezető közlekedési stílus a férfiak részéről gyakoribb, ők hajlamosabbak arra is, hogy több esetben túlértékeljék képességeiket: a férfi válaszadók 42 százaléka ítélte meg úgy, hogy jobban vezet az átlagosnál, a nőknél ez az arány csupán 22 százalék.



A kutatás eredményei szerint a legkevésbé megfontoltan a több mint 5 éve vezetők (de 60 év alattiak), valamint azok a 18-39 évesek vezetnek, akik az elmúlt egy évben kaptak jogosítványt.

A 25 évesnél fiatalabb generációra jellemzőbb a magasabb kockázatvállalás, ez magyarázza, hogy az önhibás baleseti számok relatív értelemben náluk a legmagasabbak. A vezetéstámogató automatikába vetett bizalom is a fiatalabb korosztály körében magasabb, ők hajlamosabbak lehetnek nagyobb mértékben az autójukra bízni a vezetés közbeni biztonságot.



A sofőrök több mint fele (56 százalék) nem ért egyet azzal, hogy "túl sok a szabály, ezért azokat nem kell betartani, elég a rutinra bízni magunkat". A megkérdezettek 12 százaléka azonban egyetértett az állítással, ami azt mutatja, hogy sokan hajlamosak alulértékelni a közlekedési szabályokat - áll az összefoglalóban.



"Autóvezetőként mindenkinek felelőssége van a közúti közlekedés e sajátosságának tudatosításában" - idézték Szota Szabolcsot, a Cristo alkalmazást fejlesztő és üzemeltető Smartsurance Technologies ügyvezetőjét.