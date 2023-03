Közlekedés

BKK: április 1-től ismét jár a fogaskerekű

A téli üzemszünet ideje alatt több százméternyi vágányt cseréltek ki, valamint új kitérőket építettek be az Orgonás megállóhelynél. 2023.03.31 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Április 1-től, szombattól újra jár a fogaskerekű - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-t.



A társaság közlése szerint a téli üzemszünet ideje alatt több százméternyi vágányt cseréltek ki, valamint új kitérőket építettek be az Orgonás megállóhelynél. Az elmúlt hónapokban olyan halaszthatatlan karbantartási munkák is megvalósultak, amelyek nélkülözhetetlenek a fogaskerekű üzembiztos működéséhez - írták.



A BKK megerősítette azt a korábbi közlését, hogy a mostanra elvégzett munkáknak köszönhetően a korábbinál csendesebben közlekedhetnek a szerelvények.



Hétköznapokon a korábban érvényes menetrend szerint jár majd a fogaskerekű, emellett kora reggel és késő éjszaka továbbra is megmarad a tavaly bevezetett, úgynevezett "Telefogas" rendszer, amelynek lényege, hogy a járat hajnalban és a késő esti órákban csak akkor és azon a szakaszon közlekedik, amelyet az utazni szándékozók előzetesen megrendeltek.



A BKK szerint ennek köszönhetően jelentős energiamennyiséget lehet megtakarítani, csökken a környék zajterhelése és a szerelvények nem zavarják a vonal mellett élőket a hajnali és a késő esti órákban.



Hétvégén napközben 15 percenként járnak majd a szerelvények a Városmajor és a Széchenyi-hegy között, de ha a nagyobb forgalom ezt indokolja, akkor a BKK sűríti majd a járatot - írták.



A hétvégi- és ünnepnapokon reggel fél nyolcig, illetve este 10 óra után is érvényes az előzetes igénybejelentés szerinti közlekedés.



A telefogas szolgáltatásról és a fogaskerekű április 1-től érvényes menetrendjéről a bkk.hu weboldalon tájékozódhatnak az utasok.