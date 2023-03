Közlekedés

Mávinform: szerdától pályafelújítás kezdődik az észak-balatoni vonalon

Szerdától április végéig pályafelújítást végeznek az észak-balatoni vasútvonalon, és tizenkét vasúti átjáró épül át - közölte a Mávinform kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint az idén a nyíltvonali pályarészek és több állomás átépítését, felújítását végzik el annak érdekében, hogy megszűnjenek a sebességkorlátozások a vonalszakaszon, a vonatok megfelelő sebességgel közlekedhessenek. Ezáltal stabilabbá és betarthatóbbá válik a menetrendszerű vonatközlekedés.



Hozzátették, hogy az észak-balatoni vonalon a korábbi években a Szabadbattyán-Balatonfüred vonalszakaszt villamosították, az állomások részleges akadálymentesítése is megtörtént.



Mint írták, a felújításra váró 700 méteres szakaszon jelenleg több helyen is 60 kilométer/órára korlátozták a vonatok sebességét, a felújítás után ismét 80 kilométer/órás sebességgel haladhatnak a vonatok.



A Budapest-Székesfehérvár-Tapolca vonalon március 29-tól április 5-ig a pályakarbantartás miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Balatonkenese és Balatonfüred között valamennyi vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat. Április 11-től 27-ig a Szabadbattyán-Alsóörs állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt módosul a menetrend, ez idő alatt Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbuszok közlekednek.



Kitértek arra is, hogy a kivitelező a MÁV leányvállalata, a MÁV FKG Kft. áprilisban vágányzár keretében végzi a felújítást. "A munkálatok során az anyagok rakodása, szállítása, sínek vágása, bontási és építési munkák elvégzése miatt nagyobb zajterhelés lesz, ezért a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság" - olvasható a közleményben.