Balesetmegelőzés

A biztonsági öv használata mellett kampányol a rendőrség

CsaTTlakozz elnevezéssel új országos rendőrségi kampány indult, amely a biztonsági öv fontosságára hívja fel a figyelmet - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője kedden Budapesten.



Óberling József a rendőrség és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közös sajtótájékoztatóján azt mondta: 2030-ra felére, 2050-re pedig nullára szeretnék csökkenteni a közlekedési balesetben elhunyt áldozatok számát, ezért indították figyelemfelhívó kampányukat, amelyhez elsőként a gyermekkórház csatlakozott.



Hangsúlyozta: a passzív biztonsági rendszerek használatáról végzett reprezentatív kutatásukból kiderült, hogy a személygépkocsikban még mindig meglehetősen alacsony az övviselési arány, sőt a gyermekek jelentős része is úgy utazik autóban, hogy nincs biztonságosan rögzítve.



A felmérés szerint az elöl ülők 88 százaléka, a hátul ülők 57 százaléka használja a biztonsági övet, a gyermekeknek pedig csupán 60 százaléka utazik biztonságosan rögzített módon - ismertette az adatokat Óberling József.



Emlékeztetett: Magyarországon 1976 óta kötelező a biztonsági öv használata a személygépkocsik első ülésén, 1994 óta a hátsó ülésen is, 2002 óta pedig gyermeket is csak úgy szabad szállítani, ha a biztonságáról a felnőttek gondoskodtak.



Ennek ellenére 2022-ben 134-en haltak meg és kétezren sérültek meg úgy autóbalesetben, hogy nem használták az övet. A gyermekek közül tavaly ezren sérültek meg, négyen pedig életüket vesztették, mert nem voltak bekötve, illetve rögzítve - mondta a főosztályvezető.



A kutatás azt is megállapította - folytatta - hogy ha csak tíz százalékkal magasabb lett volna azok száma, akik bekötik magukat, akkor tavaly az elhunytak közül 65-en túlélték volna a balesetet.



A rendőr ezredes beszámolt arról is, hogy idén már kétszer is tartottak ellenőrzést a passzív biztonsági eszközök használatára vonatkozóan, két hét alatt 35 ezer esetben szabtak ki bírságot az övhasználat elmaradása miatt, 520 esetben a gyermekbiztonsági rendszer használatának hiánya miatt, és - bár még el sem kezdődött a motoros szezon - 80 motorost kellett megbüntetni, amiért nem vett fel bukósisakot.



"Aktív részesei szeretnénk lenni a rendőrség által most elindított figyelemfelhívó kampánynak, mert naponta látjuk, hogy milyen következményekkel jár, ha nem megfelelő módon használják az autóban a biztonsági rendszereket" - mondta Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa a sajtótájékoztatón.



A közlekedési balesetben meghalt gyerekek között a 15-19 éves fiúk vannak a legtöbben, de az elmúlt időszakban emelkedett az ennél fiatalabb iskolás korú elhunytak száma és még mindig magas az egy évnél fiatalabbak haláleseteinek száma is - ismertette a főigazgató.

Úgy fogalmazott, végtelenül szomorú, hogy a 21. században, a modern autók korában, amikor a gyermekülések életkorokhoz, divathoz igazodóan is széles választékban kaphatók, nem használják rendesen az emberek ezeket az eszközöket.



Nagy Anikó hangsúlyozta: fontos, hogy az első ülésen csak kikapcsolt légzsák mellett szabad babaülést szállítani, mert az esetleges baleset következtében berobbanó légzsák a csecsemőknek akár halálos sérülést is okozhat.



Hozzátette, a szülőknek mindent meg kell tenniük azért, hogy a gyermekek megszokják "az automatikus, pár másodperces folyamatot, amivel életeket lehet menteni és életen át tartó nyomorúságokat megakadályozni."



Külön felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy kapcsolják be az öveket, ha a szülők nem teszik meg.



Jenei Zoltán, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója arról beszélt, hogy mindig nagy lelki trauma a családoknak, ha a gyermekük megbetegszik vagy kórházba kerül, de még nehezebb és fájdalmasabb, ha olyan sérülés miatt kerül kórházba vagy veszti életét, amely megelőzhető lett volna. "Rengeteg ilyen tragédiával találkozom, ezért én is arra kérek mindenkit, tegyünk többet annak érdekében, hogy ezeket a baleseteket el lehessen kerülni. Mentsünk meg minél több életet!" - hangoztatta a főigazgató.