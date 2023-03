Közlekedés

Újabb kerékpáros híd épül Magyarország és Szlovákia között

Megkezdődtek a kivitelezési munkák a magyarországi Dunakiliti és a szlovákiai Doborgaz közötti hídon, amelyet átadása után kerékpárosok, gyalogosok, a mentőszolgálat és a fenntartási munkálatokat végző gépkocsik használhatnak - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) csütörtökön az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a beruházásban közreműködő szereplők egy konferencián mutatták be az eddig megtett lépéseket és a 2024-es befejezési határidőig előttük álló feladatokat.



A szaktárca a közleményben hangsúlyozta: a Dunakiliti-Dobrohost (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd és a hozzá vezető szakaszok, műtárgyak megvalósítása lehetőséget teremthet arra, hogy a térségben levő, eddig elszigetelt határ menti települések között kapcsolat alakuljon ki. Az új kapcsolat elsősorban a helyi lakosság számára kedvező, továbbá a turisztikai igényeket is kielégíti.



A híd összeköti a szlovák oldali Kis-Csallóköz szigetet a magyar oldali Szigetközzel, és részévé válik az EuroVelo 6 kerékpáros útvonalnak.



A fejlesztés részeként a Duna jobb parti, Magyarország felőli oldalán gyalogos és kerékpáros út épül a duzzasztómű és a híd közötti szakaszon közel 506 méteres hosszban. A Dunakiliti és Doborgaz közötti híd 500 méter hosszú lesz (mederhíd az ártéri hidakkal együtt), melynek fele közvetlenül a víz fölött húzódik majd. A hídhoz a szlovák oldalon is gyalogos és kerékpárút kapcsolódik - írják a közleményben.



A "Doborgaz-Dunakiliti gyalogos- és kerékpáros híd építése" című projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program társfinanszírozásában valósul meg. A magyar oldali partner a magyarországi Építési és Közlekedési Minisztérium.



A projekt jóváhagyott költségvetése több mint 10,4 millió euró, a létesítmények kivitelezésének finanszírozása Szlovákia és Magyarország között 50-50 százalékban oszlik meg. A projekt magyar oldali jóváhagyott költségvetése 5 492 092,1 euró, melynek 85 százalékát az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, a fennmaradó 15 százalékot a magyar állami költségvetés fedezi. A Magyar Állam a projekt megvalósítására 502 381 618 forint többletforrást biztosít - tájékoztatott az Építési és Közlekedési Minisztérium.