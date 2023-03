Közlekedés

Közvélemény-kutató: a nagy többség jó ötletnek tartja a vármegye- és országbérletet

A Real-PR 93. közvélemény-kutató friss felmérése szerint a felnőtt lakosság 75 százaléka pozitívan fogadja a kormány által a távolsági közösségi közlekedésre májustól bevezetendő havi vármegye- és országbérletet - tájékoztatta az intézet kedden az MTI-t.



Az új, kedvezményes árú utazási bérletek megítélése a fővárosiak 69 százaléka, a városiak 76 százaléka és a községben élők 77 százaléka szerint kedvező - tartalmazza a közlemény.



"Orbán Viktor évértékelő beszédének nagy bejelentése volt, hogy a kormány májustól bevezeti az úgynevezett vármegye- és országbérletet" - írták. Ezekkel egy-egy megyén belül - jelképesen a havi Budapest bérletnél is olcsóbban - havi 9450 forintért, országosan pedig 18 900 forintért lehet majd utazni a települések között vonattal vagy távolsági autóbusszal - ismertették.



Összehasonlításképpen megjegyezték: egy 100 kilométeren 8 liter üzemanyagot fogyasztó autóval, 600 forintos benzinár mellett a vármegyebérlet árából nagyjából 200 kilométert lehet utazni, ami egy hónapban a munkanapokkal számolva mindössze napi 5-5 kilométert jelent oda-vissza.



A közlemény szerint az új bérlet pozitív fogadtatását jól mutatja, hogy "életkortól, pártszimpátiáktól, sőt a távolsági közlekedés igénybevételének gyakoriságától is függetlenül a döntő többség kedvezően értékeli az intézkedést".



A 75 százaléknyi pozitív véleménnyel szemben mindössze 12 százalék negatív áll, 13 százaléknyian nem tudtak vagy nem akartak véleményt nyilvánítani. "Ez utóbbiaktól eltekintve, csak a határozott véleményeket számításba véve, 86 százalék az új, kedvező árú távolsági bérletet pozitívan értékelők aránya" - jelezték.



"Bár a lelkesedők háromnegyedes többsége nem jelenti, hogy ennyien élnek majd a lehetőséggel, azonban a budapesti és a vidéki Magyarország véleményazonossága egyértelműen valószínűsíti az ötlet majdani sikerét" - jegyezték meg. A vidéki városokban (76 százalék) és a községekben (77 százalék) kissé nagyobb arányban örülnek a megkérdezettek a vármegye- és országbérlet bevezetésének, mint a fővárosban (69 százalék).



Ettől valamelyest jelentősebb véleménykülönbség van pártszimpátiák szerint: a Fidesz szavazói körében 84 százalék, a baloldali szavazók között 60 százalék értékeli pozitívan az új bérlettípust.



"Az egységesen kedvező társadalmi megítélést tükrözi, hogy még azok körében is 71 százalék a vármegye- és országbérlet bevezetését jó ötletnek tartók aránya, akik nem ingáznak települések között, bár érthető módon leginkább azok támogatják az új bérleteket, akik szoktak ingázni. Ebben a teljes lakosság 56 százalékát kitevő csoportban 78-80 százalékos a kormányzati döntés kedvező fogadtatása" - közölték.

Erősíti a jellemző társadalmi támogatottságot, hogy életkor szerint nézve is minden korosztályban legalább kétharmadnyi a kérdésben pozitívan nyilatkozók aránya, még a térítésmentesen utazó idősebb korúak is hasonlóképpen támogatják a kormányzati döntést, mint a fiatalok, akiket anyagilag közvetlenül érint - ismertették.



A Real-PR 93. debreceni székhelyű országos és helyi közvélemény-kutatásokkal foglalkozó cég március 6-8. között ezer felnőtt telefonos megkérdezésével végezte a kutatást.