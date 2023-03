Közlekedés

Március 15.: változik a vonatok, a buszok és a HÉV-szerelvények közlekedési rendje

Változik a vonatok, a buszok és a HÉV-szerelvények közlekedési rendje a MÁV-Volán csoport járatainál március 15-én, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulóján - tudatta a Mávinform hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity (IC) vonatokhoz a lehetőségekhez képest egy-két kocsival többet kapcsolnak. A helyjegyek elővételi vásárlásától függően további többletkocsikkal készül a vasúttársaság - tették hozzá.



A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt március 14-én 10 órától 15-én éjfélig vehetik igénybe.



Jelezték, hogy a vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást az Elvirán vagy a MÁV applikációban is.



A Volánbusz járatai szerdán a munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint közlekednek, március 14-én és 16-án pedig a munkanapra, tanítási napra meghirdetett menetrend lesz érvényben.



Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek - hívták fel a figyelmet.



Közölték azt is, hogy március 15-én a munkaszüneti napi menetrend, a nemzeti ünnep előtti és utáni napokon, március 14-én és 16-án a munkanapra, tanítási napra meghirdetett menetrend lesz érvényben minden HÉV-vonalon.