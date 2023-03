Közlekedés

Jövő Mobilitása Szövetség: egyre nagyobb részt hasít ki a közlekedésből a mikromobilitás

Egyre nagyobb részt hasít ki a közlekedésből a mikromobilitás, a munkába járáshoz az emberek mintegy fele részesíti előnyben a tömegközlekedést, negyedük autózik, ötödük viszont valamilyen mikromobilitási eszközt - például rollert, kerékpárt, robogót -, vesz igénybe, ez az arány a szabadidő eltöltése során még magasabb - közölte a Jövő Mobilitása Szövetség és partnere, a Simple alkalmazást fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil kutatása alapján pénteken az MTI-vel.



A reprezentatív kutatást az OTP Mobil Kft. megbízásából a Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft. végezte tavaly decemberben 18 év feletti 1008 magyar lakos megkérdezésével.



A felmérés szerint a Budapesten élők között vannak a legtöbben (64 százalék), akik a munkába járáshoz a tömegközlekedési eszközt választják. Hétköznap a férfiak nagyobb arányban használnak autót (40 százalék), mint kerékpárt (16 százalék), a nők inkább a tömegközlekedést választják (43 százalék), vagy gyalogolnak (25 százalék).



A közlemény szerint a válaszadók 59 százaléka rendelkezik rollerrel, kerékpárral, esetleg mindkettővel, 88 százalékuknak 200 ezer forint érték alatti eszköze van. További 6 százalék mondta azt, hogy bár jelenleg nincsen se rollerje, se kerékpárja, de tervezi ezek beszerzését.



A férfiak nagyobb arányban rendelkeznek kerékpárral, mint a nők, míg a nők között magasabb azok aránya, akiknek nincs, és nem is terveznek mikromobilitási eszközt vásárolni - írják a közleményben.



A szövetség a közleményben felhívja a figyelmet arra, hogy a kerékpárok és elektromos rollerek használatához nincs szükség vezetői engedélyre. A Jövő Mobilitása Szövetség szerint az ideális állapot az lenne, ha csak úgy vehetne részt bárki a közlekedésben, ha ismeri a közlekedési szabályokat.



Az OTP Mobil felmérésében részt vevő, kerékpárral és rollerrel rendelkező válaszadók 77 százaléka nem okozott, és nem is szenvedett még kárt közlekedés során, 16 százalékuk megsérült már közlekedés során, 6 százalékuknak megsérült már a közlekedési eszköze és csupán 1 százaléka okozott kárt másnak. Korcsoport tekintetében kiugró érték, hogy a 18-39 év közötti korosztály 23 százaléka már megsérült kerékpározás vagy rollerezés közben.



Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke a közleményben kiemelte, a szövetség fontos célja, hogy arra buzdítsa az embereket, találják meg a számukra, és az adott élethelyzethez leginkább illő közlekedési eszközt. Többféle közlekedési eszköz használata stressz- és költségcsökkentő tényező lehet, valamint időben is hatékonyabb, ha kombinálják a lehetőségeket.