Közlekedés

Közlekedésbiztonsági információs táblákat helyezett el a GYSEV a vasúti átjárókban

A társaság "Ne történjen baleset! De ha mégis bekövetkezik, legyünk tisztában azzal, hogy mit kell tennünk" mottóval indított kampányt, hogy felhívják az emberek figyelmét a zöld színű táblákra. 2023.03.10 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közlekedés biztonságát szolgáló, "Veszélyhelyzet esetén értesítendő" feliratú táblákat helyezett ki a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYEV) Zrt. a vonalhálózata vasúti átjáróinak többségében - tájékoztatta a vasúttársaság az MTI-t.



A közlemény szerint baleset, egyéb rendkívüli esemény vagy vasúti hiba észlelésekor a bejelentő hívása alapján a vasúttársaság munkatársai pontosan be tudják azonosítani az érintett vasúti átjárót, majd az elhangzott információk alapján felmérik a helyzet súlyosságát, és azonnal intézkedni tudnak.



Ha szükséges, leállítják a vasúti forgalmat az érintett szakaszon, illetve értesítik a rendőrséget, a mentőket vagy az elhárító egységeket.



A hívások akkor is hasznosak, ha valaki a sorompó meghibásodását jelenti be - írta a GYSEV Zrt.



A társaság "Ne történjen baleset! De ha mégis bekövetkezik, legyünk tisztában azzal, hogy mit kell tennünk" mottóval indított kampányt, hogy felhívják az emberek figyelmét a zöld színű táblákra.



A GYSEV Zrt. teljes vonalhálózatán jelenleg 270 vasúti átjáró található, ezek többségében kihelyezték a sorompó azonosítószámát is tartalmazó információs táblákat.