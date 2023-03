Közlekedés

BKK: tovább bővül a MOL Bubi közbringarendszer

Több száz új kerékpárt használhatnak ezentúl a fővárosiak a MOL Bubi közbringarendszerben, és újabb helyszínekkel bővült a gyűjtőállomások köre is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, március 1-jétől a Városligetben az Ajtósi Dürer sor és a Stefánia út, valamint az Olof Palme sétány és a Zichy Mihály út kereszteződésében, valamint a műjégpálya és csónakázótó mellett is felvehetik és letehetik a felhasználók a kerékpárokat.



A társaság által közölt adatok szerint a 2021. májusi újraindulás óta a MOL Bubi flottájában elérhető kerékpárok száma 1200-ról 2260-ra, a gyűjtőállomások száma pedig 183-ra nőtt.



Az új állomások kialakításakor a BKK figyelt arra is, hogy a kikapcsolódni vágyók által kedvelt Városliget könnyen megközelíthető legyen, és az új kulturális intézmények, a többi között a Magyar Zene Háza közvetlen közelében is létrejöjjön egy új gyűjtőállomás - írták.



Az új állomások létrehozását a Városliget Zrt. támogatta.



A BKK a tervek szerint idén is folyamatosan bővíti a közbringarendszer szolgáltatási területét és flottáját.



A közleményben arra is kitértek, hogy a rendszer - a felhasználóbarát applikációnak, a könnyű regisztrációnak és a megújult kerékpároknak köszönhetően - a nyári rekordok után télen is kiemelkedő eredményeket ért el: az utazások száma februárban átlépte a 4,4 milliót.