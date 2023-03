Közlekedés

BKK: jelentősen javul az alacsony padlós közlekedés Budapesten az újabb korszerű CAF-villamosokkal

További 31 modern villamos érkezésével jelentősen javul a kötöttpályás közlekedés színvonala Budapesten - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény felidézte, hogy a fővárosi önkormányzat újabb járművekkel bővíti a budapesti járműparkot. A múlt csütörtökön közzétett kormánydöntés értelmében újabb 31 villamossal gazdagodik a főváros. A tavaly októberben bejelentett 20 villamos 2024 nyarától jön majd Budapestre, a további 31 jármű pedig ezután, folyamatosan érkezik a fővárosba - írták arra is kitérve, hogy olyan helyszíneken - a többi között a 14-es villamos vonalán -, ahol jelenleg csak néhány akadálymentes villamossal lehet utazni, a jövőben több korszerű CAF jármű fog közlekedni.



A BKK emlékeztetett rá, hogy 2022-ig 73 vadonatúj, alacsonypadlós CAF-villamos állt forgalomba, amelyek közül 17 hosszú szerelvény az 1-es vonalon, 56 rövid jármű pedig a 3-as, a 14-es, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es és a 69-es villamosok vonalán közlekedik.



Beszámoltak arról is, hogy a BKK tervei szerint az új járművek közül a hosszú kocsik az 1-es vonalán, a rövid járművek pedig várhatóan a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 24-es, a 42-es, az 50-es, az 51A, az 56-56A, és a 61-es vonalon közlekednek majd, amit befolyásolhat az is, hogy a szerelvények érkezésének pillanatában hol lesz felkészítve az infrastruktúra ezekre a nagyobb méretű és áramkapacitású járművekre.



A kommünikében azt írták, hogy a BKK és a fővárosi önkormányzat 54 milliárd forint uniós forrásból vásárolhatja meg a járműveket.



A részletekről azt is közölték: a 31 jármű lehívásához arra volt szükség, hogy a magyar kormány megegyezzen az Európai Bizottsággal, és partner legyen abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat további új villamosok beszerzését is finanszírozni tudja az uniós kohéziós alapból. "Bár a villamosok beszerzéséről már 2019 májusában megállapodott a kormány és a főváros, a forrás biztosításáról szóló döntés csak most született meg" - írták.



Mint felidézték, a BKK vezetése tavaly novemberben állapodott meg a CAF-villamosok gyártójával, így a társaság szinte 2014-es árakon vásárolhat meg további 31 korszerű, akadálymentes villamost.