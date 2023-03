Közlekedés

Megváltozik két fővárosi autóbuszjárat számozása

Két fővárosi autóbuszjárat számozása is megváltozik jövő hétfőtől, a 3-as metró közlekedési rendjének változásához kapcsolódóan - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, a metró hamarosan ismét Kőbánya-Kispest és Újpest között jár majd, ehhez kapcsolódóan a 223M autóbusz 224E, a 254M pedig 255E jelzéssel közlekedik a továbbiakban.



Nem érinti a változás a járatok útvonalát és megállóhelyeit, a járatok továbbra is az eddig megszokottak szerint közlekednek.



A 3-as metró felújítása utáni felszíni közlekedési hálózat átalakításával kapcsolatban további változások is várhatóak, melyek részleteiről a BKK a későbbiekben ad tájékoztatást.