Közlekedés

Hamarosan indul a fogaskerekű

Újraindul a fogaskerekű április 1-jén, szombaton; a téli üzemszünet idején felújított pályán csendesebben és üzembiztosan járnak majd a vonatok - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel. Az áprilisra ígért újraindítás azt jelzi, hogy "a fogas érdekében indított akciók láthatóan eredményesek voltak" - reagált a Hegyvidéki Önkormányzat a BKK bejelentésére.



A BKK közleménye szerint a járat hétköznapi menetrendje nem változik, illetve kora reggel és késő éjszaka megmarad a tavaly bevezetett és bevált "Telefogas" rendszer. A társaság korábban erről azt írta: a "Telefogas" rendszer lényege, hogy a járat hajnalban és a késő esti órákban csak akkor és azon a szakaszon közlekedik, amelyet előzetesen megrendeltek.



Hétvégén, napközben 15 percenként járnak majd a szerelvények, de ha a nagyobb forgalom indokolja, akkor a BKK sűríti majd a járatot.



A BKK újdonságnak nevezte, hogy nyáron - várhatóan több alkalommal is - a nyitott nosztalgia-szerelvény jár majd a Városmajor és a Széchenyi-hegy között.



A XII. kerületi önkormányzat az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett: bár a BKK korábbi ígérete szerint már az őszi felújítást követően járnia kellett volna a fogaskerekűnek, a közlekedési vállalat a téli hónapokban is szüneteltette a járatokat, nagy gondot okozva ezzel a fogast rendszeresen használó hegyvidékieknek, különösen az időseknek.



"Az elmúlt hónapokban sok hegyvidéki lakos írt panaszos levelet az önkormányzatnak a fogaskerekű téli leállása és a járatokat helyettesítő pótlóbuszok szervezetlensége miatt, még aláírásgyűjtés is indult a fogaskerekű megmentéséért. Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester személyesen tárgyaltak a BKK vezetésével, és a fővárosi közgyűlésben is napirendre került az ügy. Fonti Krisztina több nyílt levelet is írt Budapest főpolgármesterének a probléma megoldása érdekében" - olvasható a Hegyvidéki Önkormányzat reagálásában.