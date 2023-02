Közlekedés

Mobil elektromosgépjármű-töltőállomást mutattak be Székesfehérváron

CONTe-GO néven mobil és moduláris elektromosgépjármű-töltőállomást mutatott be Székesfehérváron a Continest Technologies Zrt., valamint partnerei, a Hotta Green Energy Kft. és az Alteo csoport tagjaként az Alte-Go Kft.



Kis-Márton Vidor az összecsukható konténerek fejlesztésével és gyártásával foglalkozó Continest alapító-vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy Ázsiával vagy Törökországgal nem igazán tudnak versenyezni a hagyományos konténerek piacán, de innovatív megoldásaikkal igen.



Ezért az évi 2400 konténeres gyártási kapacitású cégük nem tömegtermékeket fejleszt - tette hozzá, jelezve azt is, hogy a most bemutatott termék a norvég és Benelux-államokbéli partnereiknél már ott van, és további külföldi piacokra is be akarnak vele törni.

MTI/Vasvári Tamás

Simon Anita, az Alteo Nyrt. fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy a kezdetek óta nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, márpedig az e-mobilitás és a közlekedés zöldítése ilyen terület.



A mobil töltőkonténer hazai vállalatok együttműködésének eredményeként kínál fenntartható megoldást és teljes mértékben kielégíti a piaci igényeket - mondta.



Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere arról beszélt, hogy folyamatosan növekszik a zöld rendszámos autók és az elektromos autóbuszok száma a városban, a további elterjedésükhöz a töltési kapacitások bővítése szükséges. Erre, illetve a "senki földjén" elektromos autók töltésére kínál gyors megoldást az új töltőkonténer, például egy-egy fesztiválon, ahova sok ember érkezhet e-autóval.



A sajtóanyag szerint a CONTe-GO egy olyan sztenderd méretű, könnyen szállítható, ipari prémium konténer, amelynek három függőleges falára 22 kilowattos (3x32A) váltakozó áramú (AC) elektromos autótöltőt (Type2 csatlakozással) szerelnek fel, így három elektromos autó egyidejű töltésére alkalmas, de elektromos kerékpárok és elektromos rollerek töltésére is képes. A három iparági szereplő példaértékű összefogásával megvalósított konténer bárhol elhelyezhető, villamoshálózatra csatlakoztatva percek alatt biztonságosan üzembe helyezhető.



Azokban az iparágakban, ahol a munkahely nem állandó helyszínen van (építőipar, rendezvényipar, konténervárosok), valós igény jelentkezik az e-autók töltésének speciális megoldására.



Az MTI kérdésére Tegzes Dániel, a Continest stratégiai igazgatója elmondta, hogy a 10 lábas, 3 töltővel rendelkező konténer eladási ára hozzávetőlegesen kilencmillió forint, de már fejlesztik a sztenderd, 20 lábas egységet, amely egyidejűleg öt autó töltésére lesz alkalmas.



A nyilvános cégadatok szerint a Continest Technologies Zrt. 2021-ben 1,836 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 33 milliós nyereséget ért el. Kis-Márton Vidor tájékoztatása szerint a tavalyi üzleti évben a nettó árbevételük 3,6 milliárd forint volt.