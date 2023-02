Közlekedés

Generali: egyre több magyar autós váltana elektromos vagy hibrid járműre

A magyar autósok 18 százaléka szeretne egy-két éven belül elektromos vagy hibrid járművet vásárolni, tavaly ez az arány 16 százalék volt - mutat rá a Generali Biztosító januári reprezentatív felmérése, amelynek eredményeit csütörtökön közölte az MTI-vel.



A közlemény szerint, akik nem tartoznak az elektromos vagy hibrid járművet vásárolni szándékozók közé, ezt elsősorban az anyagiakkal (84 százalék) indokolják. Az árak mellett a kényelmi szempontok számítanak leginkább: a kis hatótáv (57 százalék) és a korlátozott töltési lehetőségek (50 százalék) is visszatartják őket.



A válaszadók a környezettudatosságot (71 százalék) és az üzemanyagárakat (70 százalék) nevezték meg a környezetkímélő autóra váltás legfőbb indokaiként, a tavalyi felmérésben az üzemanyagköltség még csak 53 százalékos részt képviselt. Az idén új szempontként jelent meg (22 százalékban), hogy divatosnak tartják a környezettudatos közlekedési formákat.



A kutatás alapján a magyar felnőttek 62 százalékának van saját autója, de csak 1 százalékuké környezetkímélő.



A felmérés kitért az autóhasználati szokások változására is. Leginkább az 50 feletti városiak ülnek volán mögé (36 százalék), a 18-29 éves fiatalok (19 százalék) és a budapestiek (16 százalék) egyre kevésbé - írták.



A kutatásban részt vevők 61 százaléka ült jóval ritkábban autóba az elmúlt időszakban, mint korábban. Ennek okaként 64 százalékban a benzinár-emelkedést, 17 százalékban az alkatrészárak és a javítási költségek drasztikus növekedését jelölték meg, de elérte 10 százalékot az indokok között otthoni munkavégzés aránya is.