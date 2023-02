Közlekedés

BKK: több budai csomópontban korszerűsödött az utastájékoztatás

A BKK ezúttal a Savoya Parkban és a Móricz Zsigmond körtéren "tette közérthetőbbé és korszerűbbé" a megállók oszlopait. 2023.02.16 23:30 MTI

Újabb végállomásokon modernizálták a megállók tájékoztató oszlopait - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben felidézték, hogy idén januárban a Blaha Lujza téren újultak meg a megállók utastájékoztató elemei. A BKK ezúttal a Savoya Parkban és a Móricz Zsigmond körtéren "tette közérthetőbbé és korszerűbbé" a megállók oszlopait - írták.



Kitértek arra is, hogy a két budai csomópont a forgalmuk miatt is kiemelten fontos a BKK számára. Az új rendszer a korábbiakhoz képest bővebb, informatívabb, vizuális megjelenése pedig korszerűbb és illeszkedik a BKK egységes arculatába - írták.



A közlekedési társaság arról is beszámolt, hogy azokon a végállomásokon, ahol "összetett az állomás szerkezete, számtalan közlekedési eszközre lehet felszállni", egy jól látható, egyedi kóddal látják el a megállóhelyeket. Ezeket a kódokat megjelenítik a helyszíni, illetve a webes felületeken elérhető térképeken is.



"Évekkel ezelőtt több jogos panasz érkezett a BKK-hoz az ügyfelektől a fővárosban található hiányos, megkopott információs táblák, a nem megfelelő iránymutatás miatt. A társaság ezért döntött a táblák cseréjéről, amelynek eredményeként az utastájékoztatás is átláthatóbb és informatívabb lett" - olvasható a BKK közleményében.