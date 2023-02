Balesetmegelőzés

Videón népszerűsíti a közútkezelő a fényvisszaverő ruházatot

Életmentő lehet a gyalogosok számára a láthatósági mellény, ruházat vagy fényvisszaverő eszközök használata, amit a Magyar Közút videóban népszerűsít - közölte a közútkezelő csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, különösen lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között jut jelentős szerephez a gyalogosok láthatóságának növelése a ruházat megválasztásával.



Az Instagramon közzétett videóban azt tesztelték, milyen távolságból veszi észre az autós a gyalogost este, kivilágítatlan útszakaszon.



A felvételen jól látszik, hogy világos ruházattal is mindössze pár métert nyerhetünk láthatóság szempontjából, szemben a fényvisszaverő ruházattal, ami adott esetben már több száz méterről is láthatóvá teszi viselőjét, még koromsötétben is.



A közútkezelő emlékeztet arra, hogy a külterületi gyorsforgalmi, fő- és mellékúti szakaszokon 2020-ban 43, 2021-ben 28, míg 2022-ben 38 halálos áldozata volt baleseteknek.



Ezek a tragikus kimenetelű balesetek nem történnek meg, ha a gyalogosok távolról is jól észlelhető fényvisszaverő kiegészítőt, ruházatot viselnek, ami leginkább a külterületi, közvilágítás nélküli szakaszokon döntő fontosságú, de belterületi utaknál sem elhanyagolható az előnye - hívták fel a figyelmet.



A Magyar Közút ezért minden gyalogost arra biztat, hogy közutak mentén, különösen külterületen, a saját biztonsága érdekében viseljen fényvisszaverő kiegészítőt vagy láthatósági mellényt napkelte előtt, napnyugta után vagy korlátozott látási viszonyok között.



A gyermekek kabátjára, táskájára is érdemes apró fényvisszaverő eszközöket, kulcstartókat vagy kiegészítőket akasztani, mert ezek segítik a biztonságukat és jobb észlelhetőségüket az autósok számára - tették hozzá.



A videó a következő címen nézhető meg >>>