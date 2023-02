Közlekedés

Változik a közlekedés rendje a népligeti felüljárón

Hétfőtől a városközpont felé csak egy sávon lehet haladni a népligeti felüljárón, mert az építmény műszaki felméréséhez kapcsolódó munkák kezdődnek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a lezárt oldallal ellenkező irányban, azaz Dél-Pest felé továbbra is mindkét sávot használhatják a közlekedők.



A felmérésre azért van szükség, hogy a szakemberek pontosabb képet kapjanak a '70-es években épült felüljáró állapotáról.



Közölték azt is, hogy a szakemberek két gerendát ki fognak bontani az építmény szerkezetéből, ezeket laboratóriumban vizsgálják majd meg.



Hangsúlyozták, a felüljárót az érvényben lévő súlykorlátozás betartásával a felmérés idején is biztonságosan lehet használni.



A híd alatt található, tavaly decemberben lezárt parkolót és az ott futó kerékpárutat továbbra sem lehet igénybe venni.



A felüljáró kapacitásának korlátozása miatt a BKK a belváros irányába tartóknak a közösségi közlekedés, elsősorban a 3-as metró használatát javasolja.